فاركو: الفوز على الإسماعيلي جاء في التوقيت المناسب

تحدَثَ عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو عن الفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم على حساب نظيره الاسماعيلي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.



وحسم فاركو مواجهته أمام الاسماعيلي بالفوز بهدف دون رد ، سجله السنغالي بابكر نداي ، ليرفع الفريق رصيده للنقطة 9 في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز ، بينما تجمد رصيد الدراويش عند 7 نقاط في المركز الحادي والعشرين والأخير.



وقال عاطف حنفي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:



الفوز على الاسماعيلي جاء في التوقيت المناسب ، خاصةً أن موقف الفريقين في جدول الدوري ليس على ما يرام ، والفوز سيقفز بأحدهما من قاع الجدول ، وهو ما لعبنا من أجله ، ونجحنا في القفز إلى المركز الثامن عشر.

وتابع: حققنا نتائج جيدة للغاية خلال الموسم الماضي ، لكننا تأثرنا برحيل العديد من نجوم القوام الأساسي للفريق وعلى رأسهم الثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف اللذان انتقلا إلى الزمالك ، وكذلك ياسين مرعي المنتقل للأهلي ، ومحمود عماد الذي رحل إلى البنك الأهلي ، إلى جانب رحيل عدد من اللاعبين المحترفين مثل جيفرسون إنكادا الذي انتقل إلى الدوري البرتغالي ، وغيرهم ، وهو ما أثر بالسلب على نتائج الفريق هذا الموسم ، كما أن أزمة القيد تم حلها في الساعات الأخيرة قبل نهاية الميركاتو الصيفي ، وهو ما دفعنا إلى التعاقد مع اللاعبين الشباب.