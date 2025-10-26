ميلود يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام فاركو

أعلن الجزائري ميلود حمدي المدي الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن تشكيل فريقه استعداد لمواجهة فاركو باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الإسماعيلي الباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، محمد عبد الله، عمر القط

الوسط: إيريك تراورى، محمد سمير كونتا، على الملوانى

الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصى، أنور عبد السلام