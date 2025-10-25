الإسماعيلي يعلن غياب مدافعه الشهير عن مباراة فاركو.. ما السبب؟

أعلن الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، برئاسة الدكتور مجدي الباز، غياب المدافع محمد نصر عن مواجهة فريقه المقبلة أمام فاركو، المقررة غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري نايل.

وتعرض نصر لإصابة بكدمة في الركبة خلال المران الأساسي للفريق، اضطرته لمغادرة التدريب، على أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى الإصابة وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان الإسماعيلي قد استعاد نغمة الانتصارات بالفوز على حرس الحدود بنتيجة 3-1، بعد سلسلة من ست هزائم متتالية في الجولات السابقة.

ويحتل الفريق حاليًا المركز التاسع عشر في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، حصدها من انتصارين وتعادل واحد مقابل ثماني خسائر.