فاركو يتقدم على الإسماعيلي بهدف باباكار نداى في الشوط الأول

نجح نادي فاركو في التقدم على الإسماعيلي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري.



جاء هدف فاركو عن طريق السنغالى باباكار نداى في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، واعترض لاعبو الإسماعيلى والجهاز الفني على الحكم محمود البنا بسبب لمس الكرة ليد ياسين الملاح في بداية الهجمة التي جاءت منها الهدف



ويخوض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، محمد عبد الله، عمر القط

الوسط: إيريك تراورى، محمد سمير كونتا، على الملوانى.

الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصى، أنور عبد السلام.