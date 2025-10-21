تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز بيراميدز على فاركو بالدوري

علق الإعلامي خالد الغندور على فوز بيراميدز على فاركو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الدفاع الجوي.

وكتب الغندور: بيراميدز يفوز عليى فاركو الضعيف فنيا ٢ـ صفر وفي طريقه لصدارة الدوري.

وحقق نادي بيراميدز فوزاً مستحقاً على فاركو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الدفاع الجوي في الجولة الحادية عشرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 23، بعد كرة عرضية من محمد الشيبي من جهة اليمين قابلها فيستون ماييلي بتسديدة من لمسة واحدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى.

وجاء هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 57، بعد كرة عرضية من مهند لاشين من جهة اليسار قابلها مصطفى فتحي برأسية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأرضية الملعب ومرت بغرابة من بين أيدي محمد سعيد شيكا وسكنت المرمى.

وبهذه النتيجة يقفز بيراميدز إلى المركز السادس برصيد 17 نقطة، وتجمد رصيد فاركو فى المركز الـ21 والأخير من جدول ترتيب الدوري المصري.