جاسيكا حسام الدين تتألق بالأسود كالفراشة في مهرجان الجونة السينمائي .. شاهد

تألقت الفنانة جاسيكا حسام الدين على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة، بإطلالة ساحرة باللون الأسود خطفت بها الأنظار.

وظهرت جاسيكا بفستان أنيق يشبه أجنحة الفراشة، مزجت فيه بين الرقي والجُرأة، حيث جاء التصميم بلمسات أنثوية راقية أظهرت ذوقها الرفيع في اختيار الأزياء.

وقد اعتمدت مكياجًا ناعمًا وتسريحة شعر بسيطة أبرزت جمال ملامحها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور جاسيكا من المهرجان، حيث أثنوا على أناقتها ووصفوها بأنها "فراشة سوداء تحلق على السجادة الحمراء"، في واحدة من أجمل الإطلالات خلال فعاليات المهرجان هذا العام.

يُذكر أن جاسيكا حسام الدين تحرص دائمًا على الظهور بإطلالات مميزة في المناسبات الفنية، مما يجعلها محط أنظار الصحافة والجمهور على حد سواء.