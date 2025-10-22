«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، خلال برنامجه "أوضة اللبس"، بالنجم السابق حازم إمام، واصفًا إياه بأنه نموذج مشرف لأبناء الزمالك الحقيقيين، بعدما رفض عروضًا مغرية للحديث عن كواليس رحيله من الفريق.

وقال ميدو: "حازم إمام متربّي في الزمالك من وهو عنده 8 سنين، وبيعشق النادي بجد، وكان شغال في قطاع الناشئين، وبعدها لما النادي احتاجه للفريق الأول عمره ما اتأخر."

وأضاف أن حازم إمام لم يتقاضَ راتبه منذ خمسة أو ستة أشهر، ومع ذلك واصل عمله بإخلاص حتى قرر الرحيل احترامًا لكرامته، بعدما شعر أنه لا يملك دورًا حقيقيًا في الجهاز الفني.

وكشف ميدو أن حازم إمام رفض عرضًا بقيمة 20 ألف دولار من أحد البرامج مقابل الظهور للحديث عن أسرار الفريق، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس أصالة وانتماء اللاعب للنادي الذي تربى بين جدرانه.