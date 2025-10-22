ناقد رياضي يكشف السر وراء تراجع الكرة المصرية بعد طفرة عام 2001

أكد إسلام صادق، الناقد الرياضي، أن الكرة المصرية شهدت طفرةً كبيرة على مستوى منتخبات الشباب بدأت عام 2001، بعدما ظهر جيلٌ مميزٌ تمكن من فرض هيمنته على القارة الإفريقية خلال العقد الأول من الألفية الجديدة.

وأوضح صادق، خلال تصريحاته ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أُضا على قناة صدى البلد، أن هذا الجيل الموهوب كان نواةً لتطورٍ واضحٍ في مستوى المنتخبات الوطنية ونجاحها في تحقيق إنجازاتٍ قاريةٍ ودولية، بدليل التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية لثلاث نسخٍ متتالية.

وأشار صادق إلى أن أحداث ما بعد 25 يناير كانت سببًا مباشرًا في توقف هذا الزخم الكروي، حيث انشغلت الدولة بإعادة البناء وتحقيق الاستقرار، ما أدى إلى تراجع الاهتمام بالرياضة لفترةٍ من الزمن.