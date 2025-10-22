قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

لمواجهة تزايد الجريمة .. بيرو تُعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في «ليما»

قسم الخارجي

أعلن رئيس بيرو، خوسيه جيري، أمس الثلاثاء حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في العاصمة ليما ومقاطعة كاياو المجاورة، قائلاً إن هذه الخطوة تهدف إلى مكافحة تزايد الجريمة.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب احتجاجات الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 100 آخرين، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأوضح “جيري” أن هذا الإجراء، الذي بدأ بعد منتصف الليل بقليل ووافق عليه مجلس الوزراء البيروفي، يُجيز نشر القوات المسلحة إلى جانب الشرطة للحفاظ على النظام العام ولم يُقدم مزيدًا من التفاصيل.

وقال في خطاب متلفز: "ننتقل من الدفاع إلى الهجوم في مكافحة الجريمة، وهي معركة ستسمح لنا باستعادة السلام والهدوء وثقة ملايين البيروفيين".

أدى جيري اليمين الدستورية في وقت سابق من هذا الشهر عقب الإطاحة بالرئيس السابق دينا بولوارتي وقد كشف عن تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي، متعهدًا بجعل مكافحة الجريمة أولوية قصوى.

واجه الرئيس أيضًا أول احتجاج كبير له دعت إليه منظمات المجتمع المدني وشباب ما يُعرف بجيل Z، مطالبين باتخاذ تدابير لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة.

هذه ليست المرة الأولى التي تُعلن فيها بيرو حالة الطوارئ لمعالجة المخاوف الأمنية فعلى الرغم من أن الرئيس السابق بولوارت فرض نفس الإجراء لمدة 30 يومًا في مارس ، إلا أن المحللين وخبراء الأمن يقولون إن تكرار إعلان حالة الطوارئ لم يُسهم كثيرًا في الحد من الجريمة.

