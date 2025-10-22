قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمواجهة تزايد الجريمة .. بيرو تُعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في «ليما»
إقالة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بعد «فشل 7 أكتوبر».. ونتنياهو يختار خليفته
البرلمان التركي يعلن قرارًا مهمًا بشأن القوات المسلحة في سوريا والعراق
مصرع 31 شخصًا في انفجار شاحنة وقود بنيجيريا
في أسرع وقت | طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025
حضر 898 عضوًا فقط.. حسن موسى يكشف كواليس فشل انعقاد الجمعية العمومية للزمالك|فيديو
دعاء للأم بالصحة والعافية.. ردّده يحفظها الله من كل مكروه وسوء
اليوم فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ- 2026م
تعرف على أسعار العملات الأجنبية مستهل الأربعاء
خطة أحلامه .. ياسين منصور: مشروع ضخم لتخريج نجوم المستقبل في الأهلي |فيديو
رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع ديانج لتجديد تعاقده وموقف اللاعب .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إقالة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بعد «فشل 7 أكتوبر».. ونتنياهو يختار خليفته

نتنياهو
نتنياهو
قسم الخارجي

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعتزم تعيين جيل رايخ، نائب رئيس مجلس الأمن القومي، قائمًا بأعمال رئيس المجلس خلفًا لـتساحي هنغبي المُقال.

وأعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، يوم الثلاثاء، إقالته من منصبه الحكومي بقرار من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال هنغبي في بيان: “أبلغني نتنياهو اليوم بنيّته تعيين رئيس جديد لمجلس الأمن القومي”.

وأضاف: "بناءً على ذلك، تنتهي اليوم فترة ولايتي كمستشار للأمن القومي ورئيس لهيئة الأمن القومي.. وسأبقى، بالطبع، تحت تصرّف خليفتي عند الحاجة".

وفي بيانه، أقرّ هنغبي بتحمّله مسؤولية مشتركة عن الفشل الذريع الذي وقع في 7 أكتوبر 2023، مؤكدًا أنه "يجب التحقيق في هذا الفشل بدقة لضمان استخلاص الدروس المناسبة والمساعدة في استعادة الثقة التي انهارت".

مكتب نتنياهو مجلس الأمن القومي الإسرائيلي نتنياهو جيل رايخ تساحي هنغبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

كوكب الأرض

ناسا بدأت العد التنازلي.. ما موعد نهاية الحياة على كوكب الأرض؟

كلوب

المدرب الألماني حسم الأمر.. مفاجأة بشأن عودة يورجن كلوب لتدريب ليفربول

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

دير القديس الأنبا يحنس القصير بوادي النطرون

تنويه من دير السيدة العذراء والقديس الأنبا يحنس القصير بوادي النطرون

ترشيحاتنا

توروب

خالد جاد الله يكشف الاختبار الحقيقي لـ «توروب» أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري|فيديو

مباراة الهلال والسد

الهلال السعودي يضرب السد القطري بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة

أحمد شوبير

شوبير ينتقد تصرفات رئيس قطاع ناشئي بيراميدز: ما حدث أمام الأهلي لا يليق بنادٍ كبير

بالصور

بعد إصابة 18 طالبًا بالجدري المائي في مدرسة بالمنوفية.. أعراض المرض وطرق الوقاية

ما هو الجدري المائي
ما هو الجدري المائي
ما هو الجدري المائي

طريقة عمل البصارة.. أكلة مصرية غنية بالبروتين وسهلة التحضير

طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة

أفضل أوقات فحص سكر الدم لضبط الجلوكوز والوقاية من مضاعفات السكري

أهمية توقيت فحص سكر الدم
أهمية توقيت فحص سكر الدم
أهمية توقيت فحص سكر الدم

عصير البرتقال الطبيعي .. مشروب يومي فعّال لخفض ضغط الدم وتنشيط المناعة

فوائد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم
فوائد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم
فوائد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم

فيديو

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد