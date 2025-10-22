إقالة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بعد «فشل 7 أكتوبر».. ونتنياهو يختار خليفته

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعتزم تعيين جيل رايخ، نائب رئيس مجلس الأمن القومي، قائمًا بأعمال رئيس المجلس خلفًا لـتساحي هنغبي المُقال.

وأعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، يوم الثلاثاء، إقالته من منصبه الحكومي بقرار من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال هنغبي في بيان: “أبلغني نتنياهو اليوم بنيّته تعيين رئيس جديد لمجلس الأمن القومي”.

وأضاف: "بناءً على ذلك، تنتهي اليوم فترة ولايتي كمستشار للأمن القومي ورئيس لهيئة الأمن القومي.. وسأبقى، بالطبع، تحت تصرّف خليفتي عند الحاجة".

وفي بيانه، أقرّ هنغبي بتحمّله مسؤولية مشتركة عن الفشل الذريع الذي وقع في 7 أكتوبر 2023، مؤكدًا أنه "يجب التحقيق في هذا الفشل بدقة لضمان استخلاص الدروس المناسبة والمساعدة في استعادة الثقة التي انهارت".