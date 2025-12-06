تأجيل محاكمة 60 متهما بالهيكل الإداري بالتجمع لجلسة 14 فبراير

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم تأجيل محاكمة 60 متهما بالهيكل الإداري للإخوان، في القضية رقم 13986 لسنة 2024، جنايات التجمع، لجلسة 14 فبراير للشهود.

محاكمة 60 متهما بالهيكل الإداري بالتجمع

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وقال أمر الإحالة، إنه خلال الفترة من عام 2013، وحتي 6 نوفمبر 2024، المتهمون من الأول وحتي الرابع عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.