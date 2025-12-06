تأجيل محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 32 متهما في القضية رقم 22697 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول ، والمعروفة بخلية اللجان المالية، لجلسة 14 ديسمبر للمرافعة.

محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وقال أمر الإحالة إنه خلال الفترة من عام 2008 وحتي 30 مايو 2023، المتهمون من الأول للرابع

تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة: أن المتهمين من الخامس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.

ووجه للمتهم الخامس إذاعة اخبار كاذبة من الخارج لتكدير السلم العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.