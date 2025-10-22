المدارس تحذر طلاب أولى ثانوي من 7 ممنوعات بعد إستلام التابلت

أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس الثانوية ، تعليمات هامة لطلاب الصف الأول الثانوي بعد استلام التابلت .

وقد تمثلت هذه التعليمات فيما يلي :

ممنوع أى طالب يغير أى شىء في التابلت ،لأن تغيير أى شىء بسيط يجعل منصة الإمتحان لا تفتح على الإمتحان .

ممنوع عمل باسورد للتابلت أو رسم أو نقش لأن مع التحديثات حتى لو كتبت الباسورد صحيح لن يفتح التابلت

ممنوع تركيب اسكرينه للتابلت لأنها بتقلل التاتش مما يؤدى إلى صعوبة التنقل بين أسئلة الإمتحان الإلكتروني هو فى جراب متين محافظ عليه

ممنوع التسجيل على أى منصة من منصات التابلت بحساب مختلف عن البريد الإلكتروني الموحد للطالب .

مواقع جوجل ويوتيوب على التابلت مغلقين على التابلت ، وممنوع فتحهم منعا لحدوث مشاكل فى الامتحان الإلكتروني

يجب شحن التابلت عند وصول شحنه ٢٥% ، وممنوع ترك الشحن يقل عن ذلك حتى لا تتلف البطارية

ممنوع غلق التابلت نهائيا لأيام ، فيجب أن يكون مفتوحا دائما ومتصل بالواي فاي بالمدرسة او بالمنزل على فترات

التابلت عهدة سيتم ردها للمدرسة بعد انتهاء المرحلة الثانوية ، ولذا يجب الاحتفاظ بـ ( كرتونة التابلت - والتابلت نفسه - والشاحن - والسماعة - والجراب - والقلم ) ، و فى حالة تلف الشاحن او السماعة يتم شراء بديل

لابد من الحفاظ على التابلت مع تنفيذ التحديثات التي سيتم الاعلان عنها منعاً لوجود أى مشاكل أثناء الإمتحان الإلكتروني

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن امتحانات شهر أكتوبر 2025 للصفين الأول الثانوي “عام و بكالوريا ” والثاني الثانوي.

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم ، أنه في ضوء ما جاء بالقرار الوزارى رقم (٢٣٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٧ بتعديل نصوص وأحكام القرار الوزاري (۱۳۸) لسنة ۲۰۲٤ بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام، يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

إعداد امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول الثانوي ( بكالوريا - عام) والثاني الثانوى العام في ضوء الخريطة الزمنية المعتمدة على مستوى الإدارة التعليمية ورقياً طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية .

يتم إعداد 3 نماذج امتحانية بوزن نسبي واحد على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة على أجزاء المقرر التي تم تدريسه خلال الشهر ، على أن تشتمل الورقة الامتحانية على:

- أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% (MCQ).

- أسئلة مقالية بنسبة 15% (Short Essay Questions ) بذات نظام بوكليت الثانوية العامة.

ومن جانبها قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 في جميع محافظات الجمهورية من 26 أكتوبر 2025 حتى 30 أكتوبر 2025

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لن تتولى وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بشكل مركزي موحد على مستوى الجمهورية ، مشيرةً إلى أن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 تتولى وضعه وإعلانه المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع الإلتزام بالموعد الرسمي المحدد له .

ويتم إعداد أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2025 من قِبل موجهي المواد لضمان العدالة وتوحيد مستوى التقييم.

وكان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بتطبيق التقييمات وأعمال السنة بجميع المدارس ، بما يضمن انضباط العملية التعليمية وتحقيق الجودة التعليمية.