أخبار البلد

المدارس تحذر طلاب أولى ثانوي من 7 ممنوعات بعد إستلام التابلت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس الثانوية ، تعليمات هامة لطلاب الصف الأول الثانوي بعد استلام التابلت .

وقد تمثلت هذه التعليمات فيما يلي :

  • ممنوع أى طالب يغير أى شىء في التابلت ،لأن تغيير أى شىء بسيط يجعل منصة الإمتحان لا تفتح على الإمتحان .
  •  ممنوع عمل باسورد للتابلت أو رسم أو نقش لأن مع التحديثات حتى لو كتبت الباسورد صحيح لن يفتح التابلت 
  •  ممنوع تركيب اسكرينه للتابلت لأنها بتقلل التاتش مما يؤدى إلى صعوبة التنقل بين أسئلة الإمتحان الإلكتروني هو فى جراب متين محافظ عليه
  •  ممنوع التسجيل على أى منصة من منصات التابلت بحساب مختلف عن البريد الإلكتروني الموحد للطالب .
  •  مواقع جوجل ويوتيوب على التابلت مغلقين على التابلت ، وممنوع فتحهم منعا لحدوث مشاكل فى الامتحان الإلكتروني 
  •  يجب شحن التابلت عند وصول شحنه ٢٥% ، وممنوع ترك الشحن يقل عن ذلك حتى لا تتلف البطارية
  •  ممنوع غلق التابلت نهائيا لأيام ،  فيجب أن يكون مفتوحا دائما ومتصل بالواي فاي بالمدرسة او بالمنزل على فترات
  •  التابلت عهدة سيتم ردها للمدرسة بعد انتهاء المرحلة الثانوية ، ولذا يجب الاحتفاظ بـ ( كرتونة التابلت - والتابلت نفسه - والشاحن - والسماعة - والجراب - والقلم ) ، و فى حالة تلف الشاحن او السماعة يتم شراء بديل 
  • لابد من الحفاظ على التابلت مع تنفيذ التحديثات التي سيتم الاعلان عنها منعاً لوجود أى مشاكل أثناء الإمتحان الإلكتروني

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن امتحانات شهر أكتوبر 2025 للصفين الأول الثانوي “عام و بكالوريا ” والثاني الثانوي.

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم ، أنه في ضوء ما جاء بالقرار الوزارى رقم (٢٣٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٧ بتعديل نصوص وأحكام القرار الوزاري (۱۳۸) لسنة ۲۰۲٤ بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام، يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

  •  إعداد امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول الثانوي ( بكالوريا - عام) والثاني الثانوى العام في ضوء الخريطة الزمنية المعتمدة على مستوى الإدارة التعليمية ورقياً طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية .
  •  يتم إعداد 3 نماذج امتحانية بوزن نسبي واحد على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة على أجزاء المقرر التي تم تدريسه خلال الشهر ، على أن تشتمل الورقة الامتحانية على:

- أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% (MCQ).

- أسئلة مقالية بنسبة 15% (Short Essay Questions ) بذات نظام بوكليت الثانوية العامة.

ومن جانبها قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 في جميع محافظات الجمهورية من 26 أكتوبر 2025 حتى 30 أكتوبر 2025

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لن تتولى وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بشكل مركزي موحد على مستوى الجمهورية ، مشيرةً إلى أن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 تتولى وضعه وإعلانه المديريات والإدارات التعليمية والمدارس  مع الإلتزام بالموعد الرسمي المحدد له .

ويتم إعداد أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2025 من قِبل موجهي المواد لضمان العدالة وتوحيد مستوى التقييم.

وكان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بتطبيق التقييمات وأعمال السنة بجميع المدارس ، بما يضمن انضباط العملية التعليمية وتحقيق الجودة التعليمية.

التابلت الصف الأول الثانوي الأول الثانوي الإمتحان منصة الإمتحان

