باكستان وتونس تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق في المحافل متعددة الأطراف

أ ش أ

اتفقت باكستان وتونس على تعزيز التنسيق في المحافل متعددة الأطراف وخاصة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال الجولة الرابعة من المشاورات السياسية الثنائية بين البلدين التي عقدت في تونس.



وذكر راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم الخميس أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأوضاع في الشرق الأوسط وفلسطين وشمال أفريقيا.



كما استعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما في ذلك التعاون السياسي والتبادلات رفيعة المستوى والتجارة والاستثمار والتعاون الدفاعي والأمني والتعليم، والتواصل الشعبي.



وبحثا أيضا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي قبيل انعقاد الاجتماع العاشر للجنة المشتركة بين باكستان وتونس والمقرر عقده في إسلام أباد العام المقبل.

