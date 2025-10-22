مصرع 31 شخصًا في انفجار شاحنة وقود بنيجيريا

أعلنت المتحدث باسم الشرطة النيجيرية واسيو أبيودون، مساء الثلاثاء عن انفجار شاحنة وقود في شمال وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل 31 شخصًا على الأقل.

وقال المتحدث باسم الشرطة النيجيرية، في بيان إن الانفجار وقع في منطقة بيدا بولاية النيجر بعد سقوط الشاحنة وهرع السكان المحليون إلى مكان الحادث لجمع الوقود المتسرب.

وأضاف أبيودون أن 17 شخصًا أصيبوا أيضًا في الانفجار ونُقلوا إلى مستشفيات قريبة، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

شهدت ولاية النيجر في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا في حوادث الشاحنات الثقيلة، والتي أرجعها المحللون إلى سوء حالة الطرق وعدم وجود شبكة سكك حديدية تُعتبر الولاية مركزًا رئيسيًا لنقل البضائع بين شمال وجنوب نيجيريا.

وأشار المتحدث باسم الشرطة النيجيرية إلى أن التحقيق جارٍ لتحديد هوية السائق ومالك الشاحنة وسبب الحادث.

قال حاكم ولاية النيجر، عمر باجو، إنه من المحزن رؤية الناس يحاولون جمع البنزين من صهاريج النفط المقلوبة رغم الخطر. وأضاف باجو: "هذه كارثة أخرى مؤلمة وصعبة ومأساوية للشعب ولحكومة الولاية".

في يناير لقي ما لا يقل عن 98 شخصًا حتفهم في ولاية النيجر عندما حاول الناس نقل البنزين من صهريج نفط معطل إلى شاحنة أخرى باستخدام مولد كهربائي.

أصبح جمع البنزين أمرًا شائعًا في نيجيريا مع ارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد عقب إلغاء الدعم في عهد الرئيس بولا تينوبو.