أسعار الذهب والفضة تواصل الهبوط بعد أكبر موجة بيع منذ 12 سنة
المئات يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل..شاهد
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 22-10-2025
عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
اعتقال رجل صدم بسيارته حاجزا أمنيا خارج البيت الأبيض
بإبداع 15 شيفا .. الرمان المنفلوطي يجذب سياح الغردقة
400 قناة فضائية تطلب البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير
"نيويورك تايمز": ترامب يطالب وزارة العدل بتعويض230 مليون دولار عن تحقيقات فيدرالية سابقة
"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
300 شاحنة مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة اليوم
كبير الأثريين: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يحمل بداخله عبقرية المصري |فيديو
سرقة متحف اللوفر .. 88 مليون يورو خسائر سرقة المجوهرات | تفاصيل عملية السرقة

متحف اللوفر
متحف اللوفر
البهى عمرو

كشفت القاهرة الإخبارية، أن المدعية العامة في باريس، لور بيكو، قال إن اللصوص الذين نفذوا سطوًا مسلحًا جريئًا في وضح النهار على متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية، سرقوا مجوهرات تصل قيمتها إلى نحو 88 مليون يورو (102.63 مليون دولار).

وأضافت بيكو لإذاعة "آر.تي.إل": "من المهم أن نتذكر أن هذا الضرر اقتصادي، ولكنه لا يقارن بالضرر التاريخي الناجم عن هذه السرقة".

كيف تمت السرقة؟
نفذ اللصوص عمليتهم باستخدام رافعة حطمت نافذة في الطابق العلوي من المتحف، ثم تسللوا إلى قاعة عرض مخصصة للمجوهرات الملكية. وخلال دقائق، سرقوا ثماني قطع نادرة تعود إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، من بينها تاج وأقراط للملكة ماري أميلي والملكة أورتنس، إضافةً إلى قطع من طقم الإمبراطورة أوجيني.

وأثناء فرارهم، استخدم اللصوص دراجات نارية للهرب، وتم العثور لاحقًا على تاج الإمبراطورة أوجيني ملقى خارج المتحف، ما يُرجّح أنه سقط أثناء الهروب.

ردود فعل رسمية
وصفت جهات فرنسية عديدة السرقة بأنها "إهانة وطنية"، ليس فقط للخسارة المادية الهائلة، بل لما تمثله تلك القطع من قيمة تاريخية وتراثية لا تُقدّر بثمن. وأكدت المدعية العامة أن "الضرر التاريخي يفوق بكثير الضرر الاقتصادي".

وتُعدّ هذه العملية من أجرأ السرقات في تاريخ فرنسا الثقافي، لا سيما أنها استهدفت متحف اللوفر، أحد أشهر وأشد المواقع حراسة في العالم، ويضم آثارًا فنية لا تُقدّر بثمن، منها لوحة الموناليزا.

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا موسعًا، وتراجع تسجيلات كاميرات المراقبة لتعقب الجناة، بينما شددت وزارة الثقافة الإجراءات الأمنية في المتاحف الوطنية الأخرى.

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل.. حلوى شتوية لذيذة وغنية بالطاقة

بعد إصابة 18 طالبًا بالجدري المائي في مدرسة بالمنوفية.. أعراض المرض وطرق الوقاية

طريقة عمل البصارة.. أكلة مصرية غنية بالبروتين وسهلة التحضير

