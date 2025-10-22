ميدو: في ناس من أبناء الزمالك بينفذوا أجندات.. والجمهور كشفهم

هاجم الإعلامي أحمد حسام ميدو عبر برنامجه "أوضة اللبس" بعض الأشخاص الذين وصفهم بأنهم من “أبناء الزمالك” لكنهم لا يخدمون مصلحة النادي، مؤكدًا أن هناك من ينفذ أجندات وتعليمات خارجية تضر بالزمالك في مرحلة صعبة يحتاج فيها لتكاتف الجميع.

وقال ميدو: “ابن النادي بيبان من مواقفه مش بعدد السنوات اللي لعبها، في ناس من أبناء الزمالك بقوا مفضوحين عند الجمهور لأنهم بينفذوا تعليمات ضد مصلحة النادي”.

وأضاف أن الزمالك يمر بمرحلة دقيقة تتطلب وحدة الصف ودعم الكيان، وليس تصفية الحسابات أو خدمة مصالح شخصية، مشددًا على أن الجماهير أصبحت مدركة لمن يعمل لمصلحة الزمالك ومن يعمل ضده.