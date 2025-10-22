تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة .. وبيان عاجل من جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، مشيرة إلى انطلاق الصافرات في كيبوتس ناحال عوز. وفي وقت لاحق، أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن في أعقاب سماع صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، تبين أنها إنذار كاذب، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قال 46 نائبًا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي في رسالة إلى دونالد ترامب، إلى ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة والحفاظ على وقف إطلاق النار.

كما دعا النواب الديمقراطيون، ترامب إلى تعزيز الخطوات اللازمة للحفاظ على جدوى حل الدولتين، وضرورة معارضة ضم إسرائيل أراضي في الضفة الغربية المحتلة.

