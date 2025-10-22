زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب مناطق عدة في باكستان

أفادت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، بأن زلزالاً بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر ضرب مناطق إسلام آباد، وخيبر بختونخوا، وآزاد جامو وكشمير، وضواحيها.

وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، حسبما أوردت شبكة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم، أن مركز الزلزال كان في منطقة هندوكوش الأفغانية، وبلغ عمقه 234 كيلومتراً، مضيفاً "شعر سكان روالبندي، وإسلام آباد، وبيشاور، عاصمة خيبر بختونخوا، ودير العليا، ومالاكاند، وباجور، وتشيترال، وسوات، وموري، وسمحني، وبهيمبر في آزاد جامو وكشمير، ومناطق أخرى بالهزات الأرضية".

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وسُجِّل الزلزال بعد أربعة أيام من زلزال أخر بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب خيبر بختونخوا، وإسلام آباد، وضواحيهما.

وكانت الزلازل قد هزت المنطقة، وخاصة باكستان وأفغانستان، بشكل متكرر في السنوات الأخيرة، وتشير السجلات إلى وجود نشاط زلزالي في البلدان المجاورة الواقعة عند تقاطع الصفيحة التكتونية الهندية والأوراسية.