خبير استراتيجي: مباحثات القاهرة تسعى لتثبيت الهدنة والتمهيد للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
السفير حجازي: القمة «المصرية الأوروبية» تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبروكسل
زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب مناطق عدة في باكستان
نهر من الذهب .. اكتشاف القرن في إسبانيا لنهر يحمل أطناناً من المعدن الأصفر
الأهلي لم يفاوضني| يحيى زكريا يكشف كواليس مفاوضاته مع الزمالك.. وسبب فشل الصفقة
العد التنازلي بدأ..9 أيام تفصلك عن لقاء توت عنخ آمون في المتحف الكبير
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل الأربعاء
حكم تكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة.. رد دار الإفتاء
إدارة ترامب تضغط على الأرجنتين للحد من نفوذ الصين
خلافات زيزو والزمالك تتصاعد .. ومحاميه يكشف التفاصيل بالأرقام
لمواجهة تزايد الجريمة .. بيرو تُعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في «ليما»
إقالة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بعد «فشل 7 أكتوبر».. ونتنياهو يختار خليفته
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أ ش أ

أفادت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، بأن زلزالاً بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر ضرب مناطق إسلام آباد، وخيبر بختونخوا، وآزاد جامو وكشمير، وضواحيها. 
وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، حسبما أوردت شبكة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم، أن مركز الزلزال كان في منطقة هندوكوش الأفغانية، وبلغ عمقه 234 كيلومتراً، مضيفاً "شعر سكان روالبندي، وإسلام آباد، وبيشاور، عاصمة خيبر بختونخوا، ودير العليا، ومالاكاند، وباجور، وتشيترال، وسوات، وموري، وسمحني، وبهيمبر في آزاد جامو وكشمير، ومناطق أخرى بالهزات الأرضية".
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.
وسُجِّل الزلزال بعد أربعة أيام من زلزال أخر بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب خيبر بختونخوا، وإسلام آباد، وضواحيهما.
وكانت الزلازل قد هزت المنطقة، وخاصة باكستان وأفغانستان، بشكل متكرر في السنوات الأخيرة، وتشير السجلات إلى وجود نشاط زلزالي في البلدان المجاورة الواقعة عند تقاطع الصفيحة التكتونية الهندية والأوراسية.

