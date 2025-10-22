حضر 898 عضوًا فقط.. حسن موسى يكشف كواليس فشل انعقاد الجمعية العمومية للزمالك|فيديو

كشف حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، تفاصيل فشل انعقاد الجمعية العمومية للنادي، التي عُقدت اليوم لمناقشة قانون الرياضة الجديد، ولم يكتمل نصابها القانوني.

وقال حسن موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أُضا، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن «النصاب لم يكتمل، إذ حضر فقط 898 عضوًا»، مضيفًا أن «اختيار يوم الثلاثاء لم يكن مقصودًا به منع الأعضاء من حضور الجمعية العمومية مطلقًا».

وأردف قائلًا: «قانون الرياضة تم إصداره منذ ثلاثة أشهر، وكان آخر موعد مفترض للجمعية العمومية هو 8 أكتوبر، لكننا تأخرنا في عقدها، فلم يكن أمامنا سوى هذا الموعد».

وأشار حسن موسى إلى أنه ستكون هناك جمعية عمومية عادية لمجلس الإدارة لمناقشة الميزانية في ديسمبر المقبل.

وتحدث موسى عن الأعضاء الموقوفين، موضحًا أن «الأعضاء الموقوفين لأسباب أخلاقية هم فقط من لم يُسمح لهم بالتصويت في اجتماع الجمعية العمومية اليوم»، مضيفًا أنهم «ممنوعون من دخول النادي من الأساس، وليس من حضور الجمعية العمومية فقط».

وحول الوضع المالي الحالي لنادي الزمالك، قال موسى: «الزمالك يعاني بالفعل من أزمة مالية، لكن رغم ذلك لم يتوقف النادي عند هذه الأزمة، وتم تنفيذ تجديدات داخل النادي لم تكن موجودة من قبل».

أما بشأن قضية أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، فقال حسن موسى: «حتى الآن لا جديد فيما يتعلق بأرض النادي في 6 أكتوبر، لكننا متفائلون بحدوث انفراجة خلال الفترة المقبلة».