خطة أحلامه .. ياسين منصور: مشروع ضخم لتخريج نجوم المستقبل في الأهلي |فيديو

قال الإعلامي محمد طارق أُضا إن النادي الأهلي سيشهد خطة شاملة لتطوير قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، بعد تسلُّم المجلس الجديد مهامَّه رسميًا، على أن يتم الاستعانة بمدربين أجانب متخصصين في اكتشاف المواهب.

وأوضح "أُضا" عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن الأهلي يسعى إلى تشكيل إدارة سكَاوْتينج مختصة بالفئات العمرية الصغيرة، لتكوين قاعدة من اللاعبين الشباب والناشئين المميزين، من أجل تكرار إنجازات الكرة المغربية في الفترة الأخيرة.

وتابع "أُضا" أن النادي سيعمل على توفير رعاية متكاملة للاعبين الموهوبين، تشمل النظام الغذائي والتأهيل البدني والنفسي المناسب، بهدف تصدير اللاعبين المميزين إلى أوروبا إذا توفرت لهم العروض المناسبة.

كما أكد أن الأهلي يرى في هذه الخطة فرصة لتوفير عملة صعبة من خلال إعارة أو بيع اللاعبين، إلى جانب تقليل الإنفاق على شراء اللاعبين الأجانب بمبالغ ضخمة.

واختتم "أُضا" موضحًا أن المشروع يشهد حاليًا مناقشات بين ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، تمهيدًا لاتخاذ خطوات فعلية لتنفيذه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن ياسين منصور يرى في هذا المشروع مستقبل النادي الأهلي.

