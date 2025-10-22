قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرلمان التركي يعلن قرارًا مهمًا بشأن القوات المسلحة في سوريا والعراق
مصرع 31 شخصًا في انفجار شاحنة وقود بنيجيريا
في أسرع وقت | طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025
حضر 898 عضوًا فقط.. حسن موسى يكشف كواليس فشل انعقاد الجمعية العمومية للزمالك|فيديو
دعاء للأم بالصحة والعافية.. ردّده يحفظها الله من كل مكروه وسوء
اليوم فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ- 2026م
تعرف على أسعار العملات الأجنبية مستهل الأربعاء
خطة أحلامه .. ياسين منصور: مشروع ضخم لتخريج نجوم المستقبل في الأهلي |فيديو
رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع ديانج لتجديد تعاقده وموقف اللاعب .. فيديو
3 كلمات يُستحب قولها بعد صلاة الوتر .. الأزهر للفتوى يوضحها
سرقات هزت العالم.. حقائق وخلفيات لأبرز جرائم استهدفت كنوز المتاحف الكبرى
خطة أحلامه .. ياسين منصور: مشروع ضخم لتخريج نجوم المستقبل في الأهلي |فيديو

ياسين منصور
ياسين منصور
محمد سمير

قال الإعلامي محمد طارق أُضا إن النادي الأهلي سيشهد خطة شاملة لتطوير قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، بعد تسلُّم المجلس الجديد مهامَّه رسميًا، على أن يتم الاستعانة بمدربين أجانب متخصصين في اكتشاف المواهب.

وأوضح "أُضا" عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن الأهلي يسعى إلى تشكيل إدارة سكَاوْتينج مختصة بالفئات العمرية الصغيرة، لتكوين قاعدة من اللاعبين الشباب والناشئين المميزين، من أجل تكرار إنجازات الكرة المغربية في الفترة الأخيرة.

وتابع "أُضا" أن النادي سيعمل على توفير رعاية متكاملة للاعبين الموهوبين، تشمل النظام الغذائي والتأهيل البدني والنفسي المناسب، بهدف تصدير اللاعبين المميزين إلى أوروبا إذا توفرت لهم العروض المناسبة.

كما أكد أن الأهلي يرى في هذه الخطة فرصة لتوفير عملة صعبة من خلال إعارة أو بيع اللاعبين، إلى جانب تقليل الإنفاق على شراء اللاعبين الأجانب بمبالغ ضخمة.

واختتم "أُضا" موضحًا أن المشروع يشهد حاليًا مناقشات بين ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، تمهيدًا لاتخاذ خطوات فعلية لتنفيذه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن ياسين منصور يرى في هذا المشروع مستقبل النادي الأهلي.
 

الأهلي قطاع الناشئين أجانب مختصين باكتشاف المواهب إدارة سكاوتينج ياسين منصور سيد عبد الحفيظ

