رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

تغنّى الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بحازم إمام، مدرب الفريق الأبيض السابق في جهاز المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وقال “ميدو” خلال تصريحات تلفزيونية: “حازم إمام متربي في الزمالك من وهو عنده 8 سنين، وبيعشق النادي بجد، وكان شغال في قطاع الناشئين وبعدها لما النادي احتاجه للفريق الأول عمره ما اتأخر”.

وتابع: “حازم إمام لم يتقاضَ راتبه منذ 5 أو 6 أشهر، ومع ذلك واصل عمله بإخلاص حتى قرّر الرحيل احترامًا لكرامته بعد ما شعر أنه لا يملك دورًا حقيقيًا في الجهاز الفني”.

واختتم: “حازم إمام رفض عرضًا بقيمة 20 ألف دولار من أحد البرامج مقابل الظهور للحديث عن أسرار الفريق”.