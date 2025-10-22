تعرف على أسعار العملات الأجنبية مستهل الأربعاء

تراجعت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدولار انخفاضا طفيفا وكذلك اليورو والجنيه الإسترليني.

ويرصد موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم، الخميس 22-10-2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر الشراء: 47.50 جنيه.

سعر البيع: 47.60 جنيه.

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري يوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر الشراء: 30.75جنيه.

سعر البيع: 31.05جنيه.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري يوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر الشراء: 33.77 جنيه.

سعر البيع: 33.96 جنيها.

أسعار العملات الأوروبية في مصر يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025:

سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري يوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر الشراء: 55.11 جنيه.

سعر البيع: 55.47 جنيهًا.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري يوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر الشراء: 63.46 جنيه.

سعر البيع: 63.86 جنيه.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري يوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر الشراء: 59.67 جنيه.

سعر البيع: 60.13 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري يوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر الشراء: 7.37 جنيه.

سعر البيع: 7.42 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري يوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر الشراء: 5.02 جنيه.

سعر البيع: 5.06 جنيه.

سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري يوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر الشراء: 4.71 جنيه.

سعر البيع: 4.74 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري يوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر الشراء: 6.67 جنيه.

سعر البيع: 6.68 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري يوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر الشراء: 31.21 جنيه.

سعر البيع: 31.63 جنيه.