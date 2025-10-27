لاعب الإسماعيلي: هدف فاركو مشكوك في صحته.. ونطالب بالعدل

أكد مروان حمدي، مهاجم فريق الإسماعيلي، أن هدف فريق فاركو في المباراة ضمن منافسات الدوري، كان مشكوكًا في صحته، مشيرًا إلى وجود لمسة يد واضحة على لاعب المنافس قبل تسجيل الهدف.

قال مروان حمدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الحكم محمود البنا تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح الإسماعيلي خلال اللقاء، مؤكدًا أن هذه القرارات التحكيمية كان لها تأثير مباشر على نتيجة المباراة.

وأضاف مهاجم الدراويش: «نريد فقط الحصول على حقنا داخل الملعب دون أي مجاملات أو مساعدات من أحد»، مشددًا على أن جميع لاعبي الفريق يحافظون على تركيزهم داخل المستطيل الأخضر بعيدًا عن أي أزمات خارجية.

أوضح أن الفريق لا يتأثر بالأحداث الجارية المتعلقة بقرار إيقاف مجلس إدارة النادي وتحويله للتحقيق، مؤكدًا أن اللاعبين يركزون على تحقيق نتائج إيجابية لإسعاد جماهير الإسماعيلي.

اختتم مروان حمدي تصريحاته قائلًا: «الإسماعيلي قدم أداءً قويًا في المباريات الأخيرة، ومصر كلها كانت سعيدة بانتصارات الفريق، لكن الأخطاء التحكيمية حرمتنا من مواصلة النتائج الإيجابية أمام فاركو».