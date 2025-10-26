فاركو يحقق الفوز الأول بالدوري على حساب الإسماعيلي

حقّق فريق فاركو فوزه الأول في الدوري على حساب الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى 9 نقاط ليتقدم إلى المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري، بينما توقّف رصيد الإسماعيلي عند 7 نقاط ليتراجع إلى المركز الأخير في الجدول.

جاء هدف فاركو عن طريق السنغالي باباكار نداي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، محمد عبد الله، عمر القط

خط الوسط: إيريك تراوري، محمد سمير كونتا، علي الملواني

خط الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي، أنور عبد السلام