حارس فاركو يعتذر عن هدف بيراميدز: أتحمل الخطأ وتركيزي في القادم

حرص محمد سعيد شيكا، حارس مرمى فاركو، على الاعتذار لزملائه وكذلك الجهاز الفنى بقيادة أحمد خطاب وذلك بسبب الخطأ الذى ارتكبه في مباراة بيراميدز بالدوري المصري الممتاز والذي نتج عنه هدف بيراميدز الثاني.



وشدد شيكا في حواره مع أعضاء الجهاز الفني لنادى فاركو أن اللعبة هفوة وخطأ يتحمله بمفرده مؤكدا ان تركيزة وشغله الشاغل هو مساعدة فريقه في المباريات المقبلة.

وقال شيكا لزملائه : "الكلمات مش هتعبر عن شعوري..منمتش من وقت الماتش ومش عارف ازاى حصلت اللعبة دى.. كل اللى أقدر أوعدكم بيه أن الموقف لن يتكرر.. وأعتذر عن خسارة المباراة".

ويحمى شيكا عرين فاركو بتألق كبير منذ صعوده للدوري الممتاز، ويحصل على إشادة الجهاز الفني بإستمراره لدوره الكبير مع الفريق، كما حصل على جائزة رجل المباراة في العديد من المباريات.