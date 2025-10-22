موسى: إشغالات فنادق أكتوبر 100% قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

كشف الإعلامي أحمد موسى عن وصول نسبة الإشغال في فنادق مدينة السادس من أكتوبر إلى 100%، في ظل الاستعدادات المكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير، ما يعكس حجم الإقبال الدولي على حضور هذا الحدث العالمي المرتقب.



وأوضح موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة وجهت بتقديم دعم إضافي للمطارات المصرية لتسهيل حركة الوفود والزوار القادمين من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن ذلك يعكس جاهزية الدولة لتنظيم افتتاح يليق بمكانة مصر.



وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون فخرا لكل مصري، باعتباره أحد أهم المعالم الثقافية والسياحية الجديدة التي ستجذب أنظار العالم إلى مصر.



