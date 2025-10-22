أحمد موسى: مصر تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تواصل استعداداتها المكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير، موضحًا أن العمل يجري على مدار الساعة لضمان خروج الافتتاح بصورة تليق بمكانة مصر الحضارية أمام العالم.



وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا عالميًا للتاريخ، مشيرًا إلى أن الزائرين سيشعرون بالانبهار من عظمة التصميم وما يحتويه المتحف من كنوز فرعونية نادرة.



وأضاف أن هذا المشروع يمثل واجهة حضارية جديدة لمصر، ويجسد قدرتها على تنفيذ المشروعات العملاقة وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكدًا أن المصريين سيفتخرون بهذا الصرح الثقافي الفريد.



