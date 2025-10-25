الإسماعيلي يختم استعداداته اليوم لمواجهة فاركو في الدوري

يختتم فريق الاسماعيلي بقيادة الجزائري ميلود حمدى اليوم السبت استعداداته لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء غداً الاحد ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير، وأعلن ميلود حمدى قائمة المباراة التى دخلت معسكرا مغلقا استعداداً للقاء الذى يتطلع للفوز به لتحقيق الانتصار الثانى على التوالى فى المسابقة المحلية.

وجاءت قائمة الإسماعيلى ضد فاركو كالتالى:

حارس مرمى: أحمد عادل، عبد الله جمال.

الدفاع: محمد عمار، محمد إيهاب، عبد الله محمد، عبد الكريم مصطفى، حسن منصور.

الوسط: إبراهيم عبد العال، محمد حسن، محمد سمير كونتا، محمد وجدي، على الملواني، عبد الرحمن الدح، عمر القط، محمد خطاري، نادر فرج، إريك تراوري.

الهجوم: أنور عبد السلام، حسن صابر، خالد النبريصي.

وتمكن فريق الإسماعيلي من كسر سلسلة الهزائم التي لازمته في الجولات الست الماضية، والتي سقط خلالها أمام كل من: زد (0-1)، الزمالك (0-2)، إنبي (0-1)، البنك الأهلي (1-2)، وسموحة (0-2)، ونجح الدراويش في العودة للانتصارات بالفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة ظهر فيها الفريق بشكل مغاير، ليحصد بذلك فوزه الثاني فقط هذا الموسم بعد مرور 11 جولة.

هذا الفوز جاء بمثابة دفعة معنوية قوية للإسماعيلى الذي يسعى لاستعادة توازنه وإنقاذ موسمه بعد البداية المخيبة للآمال، حيث رفع رصيده إلى 7 نقاط جمعها من الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراة والهزيمة فى 8 لقاءات.