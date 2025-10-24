محافظ الإسماعيلية: تسخير كافة الإمكانات لخدمة نادي الإسماعيلي

قام اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد النادي الإسماعيلي نطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، الدكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، كابتن أحمد العجوز رئيس قطاع كرة القدم بالنادي الإسماعيلي، و أعضاء الجهاز الفني و لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي و لفيف من قيادات مديرية أوقاف الإسماعيلية، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الدكتور ربيع أبو غازي مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية، والتي تحدث خلالها عن "البيئةُ هيَ الرحمُ الثانِي والأمُّ الكُبرَى"، وعن أخلاق رسول الله ﷺ.

وعقب انتهاء شعائر الصلاة، التقى المحافظ بالجهاز الفني و لاعبي النادي الإسماعيلي، مقدما لهم التهنئة على فوز الفريق الأخير بالدوري العام أمام فريق حرس الحدود، مؤكدًا على متابعته المستمرة لمباريات الفريق.

و أضاف "أكرم"، اثق بكم جهاز فني و لاعبين ، انكم قادرون على تخطي تلك المرحلة الصعبة من مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز، و النادي الإسماعيلي يستحق أن يكون في مكانه أفضل بكثير، متمنيًا التوفيق للفريق فى المباراتين القادمتين أمام فاركو و كهرباء الإسماعيلية و حصد الـ٦ نقاط و إسعاد كافة مواطني الإسماعيلية.

تلي ذلك جولة تفقدية لمحافظ الاسماعيلية بصالة الألعاب الرياضية "جيم اللاعبين"، قاعة الاجتماعات، المطعم، و المطبخ الخاص بفندق اللاعبين.

و خلال جولته وجه محافظ الإسماعيلية، بصيانة و رفع كفاءة عدد ٢ سيارة خاصة بالنادي الإسماعيلي، بالحملة الميكانيكية الخاصة بمحافظة الإسماعيلية.

كما وجه بتسخير كافة إمكانيات القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، لخدمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من ملاعب و صالة الألعاب الرياضية "الجيم" و ملحقاتها "جاكوزي – سبا – سونا"، بالإضافة للإقامة و إقامة معسكرات الفريق بالجناح الفندقي الذي تم رفع كفائته مؤخرا بالقرية الأولمبية.

و فى ختام زيارته للنادي الإسماعيلي، أكد محافظ الإسماعيلية على توجيه كافة أوجه الدعم المتاحة للجهاز التنفيذي بمحافظة الإسماعيلية لخدمة النادي الإسماعيلي، مع التوجيه بتطوير و رفع كفاءة المطبخ و المطعم الخاص بفندق اللاعبين بالنادي.