قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى حسني حول الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب بجامعة القاهرة
الإمام الأكبر ناعيا الشيخ علي عبد الباقي: كان أمينا على نشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي
رئيس جامعة عين شمس لـ وفد تكساس الأمريكية: مدينتنا الطبية أحد أهم المشروعات القومية
كارثة تحديث أكتوبر في ويندوز 11.. ملايين الأجهزة بلا سيطرة ومايكروسوفت تتدخل
ألمانيا تتلقى دعوى جنائية ضد جندي إسرائيلي بتهم جرائم حرب
وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي
الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي
شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية
نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية: تسخير كافة الإمكانات لخدمة نادي الإسماعيلي

خلال الزيارة
خلال الزيارة
الإسماعيلية انجي هيبة

قام اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد النادي الإسماعيلي نطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، الدكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، كابتن أحمد العجوز رئيس قطاع كرة القدم بالنادي الإسماعيلي، و أعضاء الجهاز الفني و لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي و لفيف من قيادات مديرية أوقاف الإسماعيلية، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الدكتور ربيع أبو غازي مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية، والتي تحدث خلالها عن "البيئةُ هيَ الرحمُ الثانِي والأمُّ الكُبرَى"، وعن أخلاق رسول الله ﷺ.

وعقب انتهاء شعائر الصلاة، التقى المحافظ بالجهاز الفني و لاعبي النادي الإسماعيلي، مقدما لهم التهنئة على فوز الفريق الأخير بالدوري العام أمام فريق حرس الحدود، مؤكدًا على متابعته المستمرة لمباريات الفريق.

و أضاف "أكرم"، اثق بكم جهاز فني و لاعبين ، انكم قادرون على تخطي تلك المرحلة الصعبة من مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز، و النادي الإسماعيلي يستحق أن يكون في مكانه أفضل بكثير، متمنيًا التوفيق للفريق فى المباراتين القادمتين أمام فاركو و كهرباء الإسماعيلية و حصد الـ٦ نقاط و إسعاد كافة مواطني الإسماعيلية.

تلي ذلك جولة تفقدية لمحافظ الاسماعيلية بصالة الألعاب الرياضية "جيم اللاعبين"، قاعة الاجتماعات، المطعم، و المطبخ الخاص بفندق اللاعبين.

و خلال جولته وجه محافظ الإسماعيلية، بصيانة و رفع كفاءة عدد ٢ سيارة خاصة بالنادي الإسماعيلي، بالحملة الميكانيكية الخاصة بمحافظة الإسماعيلية.

كما وجه بتسخير كافة إمكانيات القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، لخدمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من ملاعب و صالة الألعاب الرياضية "الجيم" و ملحقاتها "جاكوزي – سبا – سونا"، بالإضافة للإقامة و إقامة معسكرات الفريق بالجناح الفندقي الذي تم رفع كفائته مؤخرا بالقرية الأولمبية.

و فى ختام زيارته للنادي الإسماعيلي، أكد محافظ الإسماعيلية على توجيه كافة أوجه الدعم المتاحة للجهاز التنفيذي بمحافظة الإسماعيلية لخدمة النادي الإسماعيلي، مع التوجيه بتطوير و رفع كفاءة المطبخ و المطعم الخاص بفندق اللاعبين بالنادي.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

يورتشيتش

يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي لفترة مؤقتة

ترشيحاتنا

الفنانة سوما

سوما في صور حصرية من البروفة الأخيرة قبل حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية غدا |خاص

الفنانة جوري بكر

جوري بكر تكشف لـ صدى البلد كواليس مشاركتها في مسلسل كله بيحب مودي

بوستر المهرجان

ندوات علمية متخصصة حول الفنون الشعبية بين الذاكرة الثقافية وآفاق المستقبل

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد