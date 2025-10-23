قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجمع البحوث يعلن مواعيد الاختبارات التحريرية لمسابقة الإيفاد للخارج
"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
رياضة

تحت السيطرة| تفاصيل خطيرة بـ قضية محترف الإسماعيلي في الفيفا

النادي الإسماعيلي
النادي الإسماعيلي
يسري غازي

كشف نهاد حجاج المستشار القانوني تفاصيل جديدة في قضية البوليفي كارميلو ألجارناز مهاجم فريق الكرة الأول بـ النادي الإسماعيلي المنظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

قال المستشار نهاد حجاج عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: نود أن نطمئنكم تماماً بشأن آخر التطورات المتعلقة بقضية اللاعب كارميلو مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي والمطالبات المالية الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والعقوبات المتوقع صدورها من حظر قيد وخصم نقاط.


تابع المستشار نهاد حجاج: قامت اللجنة القائمة علي شئون النادي الإسماعيلي حالياً بإعداد طلب منح النادي مد مهلة وسوف يتم إرساله في المواعيد القانونية المقرره ؛؛
ويتم الان التنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية والاتحاد المصري لكرة القدم (EFA) لوضع خطة عمل شاملة للتعامل مع متطلبات FIFA .
 

ووجه المستشار نهاد حجاج رسالة طمأنه لجماهير النادي الإسماعيلي وقال:
نؤكد لكم أن الوضع تحت السيطرة وأن الإجراءات القانونية والإدارية تسير في الاتجاه الصحيح وهدف الجميع هو حماية النادي الإسماعيلي من أي قرارات عقابية أخري مع رفع حظر القيد وإنهاء وتسوية كافة المنازعات أمام الفيفا في أقرب وقت وذلك لضمان عدم المساس بمستقبل الفريق ولا داعي للقلق فـ الإسماعيلي لن يترك يواجه مصيره وحيداً. 

نداء عاجل لـ رموز الإسماعيلي


كما وجه المستشار نهاج حجاج نداءا عاجلا وقال : أين رموز النادي الإسماعيلي ومحبيه؟ إن الموقف الحالي داخل النادي الإسماعيلي يتطلب منا جميعاً، وخاصةً القادرين، أن نتكاتف ونقف صفاً واحداً خلف هذا الكيان العظيم.


أضاف المستشار نهاد حجاج: يا رجال الأعمال، يا رموز النادي الإسماعيلي، ويا أبناء الإسماعيلية الأوفياء! أين أنتم من الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي الآن.


استطرد المستشار نهاد حجاج: نتساءل بمراره وتعجب: أين رجال أعمال ورموز النادي الإسماعيلي وأين السادة المرشحون المحتملون لانتخابات مجلس النواب القادمة من التبرع ودعم النادي في هذا الظرف الحرج.


واختتم المستشار نهاد حجاج حديثه قائلا: نحن في انتظاركم كلاً حساب استطاعته في دعم النادي الإسماعيلي حتي يخرج من هذا النفق المظلم باقي 70 يوما فقط وهذا وقت قليل جداً لانهاء كافة المنازعات الدولية.

الإسماعيلي البوليفي كارميلو الفيفا نهاد حجاج الاتحاد الدولي لكرة القدم

