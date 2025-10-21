قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى في القاهرة 33 درجة
"اسأل مريم".. مطار القاهرة يبدأ عصر الذكاء الاصطناعي بخدمات تفاعلية مع الركاب
احتفاء بجهوده .. الجالية المصرية فى فرنسا تنحت تمثالا للرئيس السيسي
موعد بداية فصل الشتاء في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي
هلع من انهيار وقف النار| الإدارة الأمريكية تسعى لردع استئناف نتنياهو للقتال في غزة
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
بعد حادثة طفل الإسماعيلية.. أشهر ألعاب الفيديو العنيفة لغرس السلوك العدواني| احذرها
يهودا والسامرة.. قرار إسرائيلي عاجل من رئيس الشاباك يخص الضفة الغربية
مصر وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون السياحي على هامش منتدى السياحة العالمي ببروكسل
عبد الجواد يتفقد غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات البرلمان
لا داعي للقلق.. 24 حالة إصابة بالجدري المائي داخل مدرسة بالمنوفية .. القصة كاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تفاصيل قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته إلى النيابة العامة

نادي الإسماعيلي
نادي الإسماعيلي
إسراء صبري

في خطوة تهدف إلى تصحيح الأوضاع داخل أروقة القلعة الصفراء، أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في مخالفات مالية وإدارية تم رصدها خلال أعمال الفحص والتفتيش على شؤون النادي.


قرارات حاسمة بعد رصد مخالفات جسيمة

الإسماعيلي و الاتحاد السكندري

جاء القرار عقب تقارير موسعة أظهرت وجود تجاوزات مالية وإدارية داخل النادي، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من الوزارة لوقف نزيف الأزمات المتلاحقة.

وتضمن القرار ستبعاد جميع المسؤولين التنفيذيين بالنادي مؤقتًا إلى حين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وذلك لضمان الشفافية ومنع أي تأثير محتمل على مجريات التحقيق.

الإسماعيلي بين الانهيار والمساءلة

النادي الإسماعيلي

لم تتوقف أزمات النادي الإسماعيلي عند حدود تراجع نتائج الفريق الأول أو إدراجه ضمن الأندية التي تواجه شكاوى أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بل امتدت إلى ملفات فساد مالي وإداري، ما جعل النادي العريق يواجه واحدة من أخطر مراحله في تاريخه الحديث.
وأكدت الوزارة أن النادي بات في حالة تدهور تتطلب التدخل العاجل لإنقاذه، في ظل تراكم الديون والأزمات الإدارية والرياضية التي تهدد مستقبله.

الجماهير تطالب بالإنقاذ

الإسماعيلي

تلقت وزارة الشباب والرياضة خلال الأسابيع الأخيرة استغاثات متكررة من جماهير النادي الإسماعيلي تطالب بإنقاذ النادي من حالة الانهيار التي يعيشها، كما أرسل مشجعون من الأهلي والزمالك رسائل تضامن تدعو لحماية أحد أعرق أندية مصر وصاحب التاريخ الطويل في كرة القدم.

ملفات الفساد أمام النيابة العامة

أعلنت الوزارة أنه تم إرسال ملف النادي بالكامل إلى النيابة العامة، متضمناً تقارير تفصيلية حول المخالفات، إضافة إلى ملف خاص بصفقات بيع اللاعبين التي يشتبه في وجود مخالفات بها.
وسيظل مجلس إدارة الإسماعيلي موقوفًا لحين انتهاء التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة استنادًا إلى نتائج النيابة.

إجراءات إصلاحية مرتقبة

النادي الإسماعيلي

من المنتظر أن تشكل وزارة الشباب والرياضة لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي خلال فترة التحقيق، بهدف الحفاظ على استقرار الفرق الرياضية وضمان استمرار النشاط دون تعطيل، إلى جانب وضع خطة عاجلة لإعادة الانضباط المالي والإداري داخل القلعة الصفراء.

وزير الشباب والرياضة النادي الإسماعيلي الإسماعيلي

