الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

علي أبو جريشة: إدارات الإسماعيلي تعمل لمصالحها.. والنادي يدفع الثمن

شن علي أبو جريشة، أسطورة النادي الإسماعيلي، هجوما حادا على مجالس إدارات النادي المتعاقبة، مؤكدا أنها لم تعمل لصالح الدراويش، وأن ما يمر به النادي حاليا هو نتيجة تراكمات من القرارات الخاطئة.

وقال أبو جريشة في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس:
«مجالس إدارات الإسماعيلي بيشتغلوا لمصالحهم.. اللي غاوي شهرة بييجي يتصور، وكل واحد بيدور على مصلحته.. محدش بيبص لمصلحة النادي».

وأضاف نجم الدراويش السابق: «تواصلت مع مجلس الإدارة السابق برئاسة يحيى الكومي وقلت له: أنت بتجيب لاعبين كتير وميزانية النادي ما تستحملش.. لكن مفيش حد بيسمع».

وتابع: «كل مجلس بييجي بيغلط ويسيب اللي بعده يشيل، وهكذا لحد ما وصلنا للمرحلة الصعبة دي».

وطالب أبو جريشة بضرورة وضع مصلحة النادي فوق أي اعتبارات شخصية، من أجل إعادة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية وسط الكبار في الكرة المصرية.

الإسماعيلي أبو جريشة الدوري الدوري المصري

