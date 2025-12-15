دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفرق الجوالة بمراكز شباب مطوبس بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفرق الجوالة، وذلك بمركز شباب الروضة بمطوبس، بمشاركة 30 جوالًا وجوالة من أعضاء عشائر الجوالة بمراكز شباب الروضة وبني بكار والسعادة والدهر.

جاءت هذه الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الدورة تناولت التعريف بمفهوم الإسعافات الأولية وأهميتها، ودور المسعف ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات حقيبة الإسعافات الأولية.

وأضاف، كما تناولت طرق التقييم المبدئي للمصاب والاهتمام بالعلامات الحيوية من تنفس ونبض، وكيفية إجراء التنفس الصناعي، إلى جانب أساليب التعامل مع إصابات الكسور والحروق والجروح والإغماء وضربات الشمس، وإنعاش القلب ووضع الإفاقة، مع تنفيذ تطبيقات عملية على الإسعافات الأولية وطرق عمل الجبائر.

كما تناولت الدورة الخطوات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة حتى نقل المصاب إلى المستشفى والطبيب المختص، وأنواع النزيف وطرق التعامل معها، وذلك من خلال تدريب عملي قدمه أحمد عطية القائد الكشفي.

وجاء تنفيذ الدورة بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، والقائد عبدالفتاح الوكيل منسق البرامج الكشفية بالمديرية، ومحمد أبو نمشة مدير إدارة شباب مطوبس، وبمشاركة فريق عمل مراكز الشباب بالإدارة.