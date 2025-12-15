قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ويتكوف يشيد بالمحادثات مع أوكرانيا لوقف الحرب
النقل: تدعيم شركات نقل الركاب بـ529 أتوبيس وميني باص صناعة مصرية
تحرك شاحنات القافلة الـ94 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة
الشرع يرسل برقية عزاء إلى ترامب بعد مصرع جنوده في حمص
إعلام إسرائيلي: إطلاق النار بالخطأ على شاب فلسطيني
بحث ترتيبات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي
شرطيان إسرائيليان يطلقان النار على مستوطن قرب "كدوميم"
مروحيات الاحتلال تجدد إطلاق النار على مدينة رفح بغزة
تناولوا بيض وجبنة.. إصابة ربة منزل وأبنائها الأربعة بتسمم غذائي بأسيوط
هل الملابس الخارجية التي ترتديها الحائض طاهرة أن نجسة؟.. الإفتاء توضح
الهيئة القومية للأنفاق تُسهّل شراء التذاكر عبر ماكينات TVM بمحطات المترو والـLRT
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفرق الجوالة بمراكز شباب مطوبس بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفرق الجوالة، وذلك بمركز شباب الروضة بمطوبس، بمشاركة 30 جوالًا وجوالة من أعضاء عشائر الجوالة بمراكز شباب الروضة وبني بكار والسعادة والدهر.

جاءت هذه الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الدورة تناولت التعريف بمفهوم الإسعافات الأولية وأهميتها، ودور المسعف ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات حقيبة الإسعافات الأولية.

وأضاف، كما تناولت طرق التقييم المبدئي للمصاب والاهتمام بالعلامات الحيوية من تنفس ونبض، وكيفية إجراء التنفس الصناعي، إلى جانب أساليب التعامل مع إصابات الكسور والحروق والجروح والإغماء وضربات الشمس، وإنعاش القلب ووضع الإفاقة، مع تنفيذ تطبيقات عملية على الإسعافات الأولية وطرق عمل الجبائر.

كما تناولت الدورة الخطوات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة حتى نقل المصاب إلى المستشفى والطبيب المختص، وأنواع النزيف وطرق التعامل معها، وذلك من خلال تدريب عملي قدمه أحمد عطية القائد الكشفي.

وجاء تنفيذ الدورة بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، والقائد عبدالفتاح الوكيل منسق البرامج الكشفية بالمديرية، ومحمد أبو نمشة مدير إدارة شباب مطوبس، وبمشاركة فريق عمل مراكز الشباب بالإدارة.

