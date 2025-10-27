نظير 17 مليون يورو | ريال مدريد يراقب موهبة المكسيك

يراقب نادي ريال مدريد الإسباني عن كثب لاعب خط الوسط المكسيكي جيلبرتو مورا لاعب خط وسط مهاجم مع نادي تيخوانا البالغ من العمر 17 عامًا.

وشارك جيلبرتو مورا لاعب خط وسط نادي تيخوانا رفقة منتخب بلاده المكسيك وتألق في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا الأخيرة التي أقيمت منافساتها في تشيلي.



وعلى الرغم من قدرته على اللعب في مركز الوسط أو على الجهة اليسرى، ورؤيته وتمريراته التي تُشبه أردا غولر، إلا أن نادي ريال مدريد الإسباني يُخطط للانتظار حتى كأس العالم 2026 بـ مريكا وكندا والمكسيك لاتخاذ قرار بشأن انتقال المكسيكي جيلبرتو مورا نجم فريق تيخوانا ومنتخب المكسيك.



ووفقا لتقارير إعلامية فإن المكسيكي جيلبرتو مورا نجم فريق تيخوانا ومنتخ المكسيك قد يكون متاحًا لـ الإنتقال إلي صفوف نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 17 مليون يورو.



المكسيكي جيلبرتو مورا نجم فريق تيخوانا ومنتخب المكسيك يعتبره ريال مدريد لاعبًا واعدًا على المدى الطويل وليس صفقة فورية؛ خاصةً وأن بيلينجهام وفينيسيوس ورودريغو يشغلون بالفعل أدوارًا مماثلة.









رد فعل رئيس برشلونة بعد خسارة ريال مدريدكشفت تقارير الصحف الإسبانية عن رد فعل خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بعد الهزيمة أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو أمس.





وحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن جماهير ونادي برشلونة عاشوا يوما عصيبا بعد الهزيمة القاسية أمام ريال مدريد وحاول لابورتا التواجد مع الفريق.



وحرص لابورتا على دعم وتشجيع لاعبي برشلونة بعد الخسارة أمام الملكي خوفا من تأثير الهزيمة على لاعبي الفريق وعلى الموسم بأكمله بعد ابتعاده عن الصدارة.



وتمسك لابورتا برفع الحالة المعنوية للاعبي الفريق والجهاز الفني وتشجيعهم لأن الموسم مازال طويلا ويحتاج لتركيز أكثر وسد الثغرات والأخطاء التي وقعو فيها امام الملكي.



وحاول رئيس برشلونة في خطابة للاعبي الفريق تحفيزهم على عبور الهزيمة وتخطيها والتركيز نحو المستقبل والمباريات القادمة.



ويري لابورتا أن كتيبة فليك قادرة على تجاوز الأزمة وتحقيق سلسلة من الانتصارات في كل البطولات القادمة.



