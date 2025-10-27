سأغادر ريال مدريد.. فينيسيوس جونيور يصدم تشابي ألونسو

انفجر فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، غضبًا في وجه مدربه تشابي ألونسو، بسبب استبداله أمام برشلونة أمس الأحد، في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أنا فينيسيوس قال لمدربه أثناء مغادرته الملعب: “أنا؟ أنا!”، ليكتفي ألونسو بالرد قائلاً: "هيا، فيني، يا إلهي".

ولم ينتهِ مشهد فينيسيوس عند هذا الحد، حيث لم يجلس على مقاعد البدلاء، بل توجه مباشرةً إلى غرفة الملابس قائلًا: "سأرحل عن الفريق، من الأفضل أن أرحل".

ريال مدريد يحسم الكلاسيكو

وحقق ريال مدريد الفوز على برشلونة؛ بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

وسجل بيلنجهام الهدف، في الدقيقة 42 من انطلاق المباراة، بعد رأسية عرضية من المدافع ميلتاو.

وقبله بـ 4 دقائق، سجل لوبيز هدف برشلونة الأول في الدقيقة 38؛ بعد خطأ من أردا جولر في المناطق الخلفية لريال مدريد.

وبتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 27 ليعزز صدارته للدوري الإسباني، وتوقف رصيد برشلونة عند النقطة 22 ليبقى في المركز الثاني.