شوبير يكشف قرار كاف المرتقب بشأن شكوى الأهلي ضد الحكم السنغالي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) المرتقب بشأن شكوى النادي الأهلي ضد الحكم السنغالي الذي أدار مباراة الفريق أمام إيجل نوار في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد شوبير فى تصريحات اذاعية :"لو الواقعة دي في أوروبا كان الإيقاف هيترفع والحكم هيتوقف والأمور تنتهي سريعا لكن في أفريقيا لا أضمن لك شيئًا".

وأضاف شوبير: “يا راجل ده امبارح حارس مرمى فريق الاتحاد الليبي ضرب صلاح محسن مهاجم المصري، وصلاح مردش عليه بنفس القوة، حاجة نفس اللي حصل مع جراديشار لكن الحكم انذر الحارس وطرد صلاح محسن فالتحكيم الأفريقي في منتهى السوء”.

وختم : “أتوقع إن الكاف هيكتفوا بإيقاف جراديشار مباراة والحكم ده طبعا هيتوقف، لكن لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي اتشالت واللي جايين لسه مش عارفين أي حاجة وأتمنى الأمور تتظبط بقه عشان كده الأمر سخيف جدا”.