إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن بطل الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا هذا الموسم

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثيرا بشأن توقعات بطل الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"قولنا توقعاتك لبطل الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا هذا الموسم ؟".

الغندور يثير الجدل: في الآخر بطل الكونفدرالية بيكسب بطل أفريقيا في السوبر

وكان قد أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بالمقارنة بين بطولة دوري أبطال أفرقيا والكونفدرالية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

فيما كتب خالد الغندور:ديكيداها الصومالي و نوار البوروندي و التأمين الأثيوبي و الاتحاد الليبي الإسم الأقوي و يقولك بطولة افريقيا رهيبة و لازم نجيب لاعبين و مدربين بملايين الدولارات.

وتابع : و اساسا معظم لاعبي اندية افريقيا فرز ثالث و الافضل في اوروبا و اللي بعده في الخليج و امريكا و اللي بيفشل هناك او مش لاقي بيجيلك و في الأخر بطل الكونفدرالية بيكسب بطل افريقيا في السوبر.