دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يتقدم على التأمين الأثيوبي 1-0 بأقدام مايلي

أحرز فريق بيراميدز الهدف الأول فى شباك التأمين الأثيوبي في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول ، بالمباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد الدفاع الجوي فى ذهاب دور الـ32، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

جاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 11، عن طريق مهاجمه الكونغولي فيستون مايلي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - مروان حمدي