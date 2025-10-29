قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس تنفي علاقة الحركة بحادث إطلاق النار في رفح الفلسطينية
مئات الشاحنات تدخل معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لعبورها إلى غزة
ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر لكن إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها
غارات إسرائيلية دامية على غزة تسفر عن استشهاد 65 شخصًا.. وتصعيد جديد رغم وقف إطلاق النار
مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط
أزمة منتخب مصر الثاني تتصاعد .. و«شبانة» يُحمّل اتحاد الكرة المسئولية
مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» والعكس اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أسعار الذهب تتراجع وسط تفاؤل الأسواق .. وتوقعات بمزيد من الانخفاض
زكاة الذهب .. أمين الفتوى يكشف الضوابط الشرعية بعد ارتفاع سعره
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
شروط التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية .. توضيح عاجل من التعليم
300 جنيه للكيلو.. محافظ سوهاج يفتتح منفذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين |صور
أزمة منتخب مصر الثاني تتصاعد .. و«شبانة» يُحمّل اتحاد الكرة المسئولية

محمد سمير

أكد الإعلامي محمد شبانة أن رابطة الأندية المصرية المحترفة بريئة من أزمة منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يُذاع على قناة CBC: "أعرف جيدًا طريقة مسؤولي اتحاد الكرة في تصدير المشاكل وتحميلها لأطراف أخرى، وقصة حلمي طولان ومنتخب مصر الثاني نسمع عنها في الحكايات."

وتابع: "رابطة الأندية ليست المسؤولة عن أزمة منتخب مصر، بل اتحاد الكرة هو المسؤول، وكان يجب عليه أن يُخطر الرابطة بعد القرعة بارتباطات المنتخبات الوطنية."

وشدد قائلًا: "رابطة الأندية لم تتلقَّ أي خطة من حلمي طولان، وأتحدى اتحاد الكرة أن يُخرج خطابًا رسميًا موجّهًا للرابطة يتضمن برنامج المنتخب."

وأضاف: "في حالة حل الأزمة، سيكون ذلك في الخفاء عن طريق مكالمة بين أحمد دياب وهاني أبوريدة، أما إذا لم يتم التوصل إلى حل، فسيبدأ الهجوم على حلمي طولان."

وأكمل: "ما الهدف من إنشاء منتخب مصر الثاني؟ هل هو لتأهيل بعض اللاعبين للمنتخب الأول ليكون بديلًا له؟ هناك لاعبون رفضوا الانضمام للمنتخب الثاني، واتحاد الكرة لم يتحرك لاتخاذ أي رد فعل."

وأردف: "لاعبو بيراميدز قد ينضمون للمنتخب ويشاركون في أول مباراتين فقط، ثم يعودون إلى فرقهم لخوض مباراة إنتركونتيننتال. وأقترح على هاني أبوريدة أن يحصل على موافقة حسام حسن بتأجيل نهاية بطولة الدوري، وتأجيل استعدادات المنتخب لكأس العالم حتى 2 يونيو، ويُعدّل برنامجه، وسأكون أول الداعمين له إذا حصل على الموافقة وقدّمها لرابطة الأندية."

وزاد قائلًا: "على اتحاد الكرة أن يُوفّر الملاعب لحلمي طولان، وهل المنتخب الثاني سيعتمد فقط على لاعبي بيراميدز في حال عدم ضمهم؟"

واختتم: "اتحاد الكرة يقف بعيدًا ولا يتدخل، ومن يتحدث يُحمَّل المشكلة ويُهاجم أولًا، ولا أفهم سبب تصدير أزمة مواعيد منتخب مصر الثاني إلى الرابطة."

