أول تعليق من رونالدو بعد وداع النصر كأس خادم الحرمين

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو, لاعب النصر السعودي، على وداع فريقه كأس خادم الحرمين الشريفين.



وخسر النصر أمام الاتحاد بهدفين مقابل هدف، أمس الثلاثاء، في ثمن نهائي البطولة.

وكتب رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن نقف شامخين، نتعلم، ونتقدم للأمام معًا".



أهداف مباراة النصر والاتحاد

افتتح كريم بنزيما لتسجيل للاتحاد في الدقيقة 15، لكن أنجيلو جابرييل أدرك التعادل للنصر في الدقيقة 30.

وأحرز حسام عوار الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت المتحسب بدلاً من الضائع في الشوط الأول.

بهذه النتيجة، يثأر الاتحاد من النصر، إذ خسر العميد أمام العالمي 2-0، في آخر مواجهة جمعتهما في مسابقة الدوري السعودي.