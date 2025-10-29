مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة بشأن غيابات القلعة الحمراء أمام بتروجيت

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مفاجأة بشأن الغيابات في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نادي بتروجيت في مباراة اليوم..

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شهدت القائمة 8 غيابات بسبب الإيقاف والإصابات المختلفة :

1- أشرف داري.. بسبب إصابة في كاحل القدم.

2- أحمد رضا.. بسبب الإصابة في غضروف الركبة

3- محمد شريف.. إصابة بشد في العضلة الضامة

4- مروان عطية.. بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء

5- حسين الشحات.. بسبب الإصابة بمزق في وتر العضلة الخلفية.

6- أحمد عابدين.. استبعاد فني.

7- كوكا.. بسبب الإيقاف (طُرد في مباراة الاتحاد)

8- إمام عاشور.. بسبب الإصابة بفيروس "A"".

قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة بتروجت:

كان ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، قد أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة بتروجت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومحمد عبد الله.