لاعب الزمالك السابق: بيراميدز المرشح الأول للفوز بالسوبر.. وزيزو أفضل من بيزيرا

أكد علاء عبد الغني، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يحتاج إلى توافر عدد كبير من اللاعبين في كل المراكز نظرًا لمنافسته الدائمة على جميع البطولات.

وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج ستاد المحور إن فترة وجود كهربا في الزمالك شهدت العديد من الأزمات خلال عهد المدرب فيريرا، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأجواء تؤثر على استقرار الفريق.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن رحيل المدير الفني أيمن الرمادي عن الفريق يُعد خطأ كبيرًا، خاصة أنه كان قادرًا على تحقيق استقرار فني داخل النادي.

وأشاد عبد الغني بجماهير الزمالك، مؤكدًا أنها تمتلك قوة كبيرة يجب استغلالها لدعم الفريق في المرحلة المقبلة.

وفي تقييمه للاعبين، أوضح أن زيزو أفضل من بيزيرا لأنه قدم الكثير للفريق خلال المواسم الماضية، كما يرى أن أحمد ربيع يتفوق على دونجا بفضل إمكانياته الهجومية.

وتابع: "نادي بيراميدز المرشح الأول لحصد لقب السوبر المصري خصوصا وانه يمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين".

واختتم عبد الغني تصريحاته بالتأكيد على أن طارق حامد يُعد أيقونة في الكرة المصرية، وعودته للزمالك ستكون إضافة كبيرة للفريق.