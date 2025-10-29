تشيلسي يضع تير شتيجن ضمن خططه لتعزيز حراسة المرمى في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية أن الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، قائد فريق برشلونة، دخل ضمن اهتمامات نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل سعي النادي اللندني لتعزيز مركز حراسة المرمى بخبرة كبيرة تدعم الفريق في النصف الثاني من الموسم.

ويواصل الحارس الألماني البالغ من العمر 33 عامًا، تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد العملية الجراحية التي خضع لها في الظهر نهاية يوليو الماضي، إلا أنه ما زال بحاجة لبعض الوقت قبل العودة إلى الملاعب.

ورغم غيابه المستمر، عاد اسم تير شتيجن ليتصدر المشهد مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية، خاصة بعدما استقر النادي الكتالوني على وضعه في مركز الحراسة؛ حيث أصبح خوان جارسيا الحارس الأساسي، فيما يُعد فويتشيك تشيزني، الذي تألق في الكلاسيكو الأخير، الخيار الثاني، وهو ما قلّل من فرص الحارس الألماني في الحصول على دقائق لعب كافية، في وقت يسعى فيه لاستعادة جاهزيته للمشاركة مع منتخب ألمانيا في كأس العالم المقبلة.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن تير شتيجن قد يفكر في خوض تجربة جديدة تتيح له المشاركة بانتظام، وسط اهتمام من عدة أندية أوروبية.

وكشفت شبكة “سكاي سبورتس” أن تشيلسي يُعد من أبرز المهتمين بالتعاقد مع تير شتيجن في يناير المقبل، إذ تبحث إدارة النادي اللندني عن حارس يمتلك الخبرة لتعزيز المنافسة في هذا المركز.

ويدرس تشيلسي إمكانية استعارة تير شتيجن حتى نهاية الموسم، في حين يبقى مايك مينيان حارس ميلان، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، خيارًا بديلًا مطروحًا أمام النادي الإنجليزي.

من جانبها، أشارت تقارير ألمانية إلى أن مستقبل الحارس الدولي لا يزال غامضًا؛ فبينما تؤكد بعض المصادر انفتاحه على الرحيل وخوض تحدٍ جديد، تؤكد أخرى تمسكه بالبقاء في برشلونة والدفاع عن مركزه الأساسي.

ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية بعد نحو شهرين، يبدو أن ملف تير شتيجن سيكون أحد أبرز القضايا التي ستثير الجدل داخل أروقة النادي الكتالوني وخارجه.