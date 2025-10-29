قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة
أنجولا تشيد بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا
فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي
غارات الاحتلال تستهدف جميع محافظات قطاع غزة
ماذا قال قيادات جامعة القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
كاميرات ذكية تراقب التاريخ .. منظومة أمنية متطورة بمعبد كوم أمبو | تفاصيل
الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض جديد للفائدة رغم التضخم وغياب البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
"هذا أمر مؤسف".. ترامب يتحدث عن الترشح لولاية ثالثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي يضع تير شتيجن ضمن خططه لتعزيز حراسة المرمى في الميركاتو الشتوي

تير شتيجن
تير شتيجن
إسراء أشرف

كشفت تقارير صحفية أن الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، قائد فريق برشلونة، دخل ضمن اهتمامات نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل سعي النادي اللندني لتعزيز مركز حراسة المرمى بخبرة كبيرة تدعم الفريق في النصف الثاني من الموسم.

ويواصل الحارس الألماني البالغ من العمر 33 عامًا، تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد العملية الجراحية التي خضع لها في الظهر نهاية يوليو الماضي، إلا أنه ما زال بحاجة لبعض الوقت قبل العودة إلى الملاعب.

ورغم غيابه المستمر، عاد اسم تير شتيجن ليتصدر المشهد مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية، خاصة بعدما استقر النادي الكتالوني على وضعه في مركز الحراسة؛ حيث أصبح خوان جارسيا الحارس الأساسي، فيما يُعد فويتشيك تشيزني، الذي تألق في الكلاسيكو الأخير، الخيار الثاني، وهو ما قلّل من فرص الحارس الألماني في الحصول على دقائق لعب كافية، في وقت يسعى فيه لاستعادة جاهزيته للمشاركة مع منتخب ألمانيا في كأس العالم المقبلة.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن تير شتيجن قد يفكر في خوض تجربة جديدة تتيح له المشاركة بانتظام، وسط اهتمام من عدة أندية أوروبية.

وكشفت شبكة “سكاي سبورتس” أن تشيلسي يُعد من أبرز المهتمين بالتعاقد مع تير شتيجن في يناير المقبل، إذ تبحث إدارة النادي اللندني عن حارس يمتلك الخبرة لتعزيز المنافسة في هذا المركز.

ويدرس تشيلسي إمكانية استعارة تير شتيجن حتى نهاية الموسم، في حين يبقى مايك مينيان حارس ميلان، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، خيارًا بديلًا مطروحًا أمام النادي الإنجليزي.

من جانبها، أشارت تقارير ألمانية إلى أن مستقبل الحارس الدولي لا يزال غامضًا؛ فبينما تؤكد بعض المصادر انفتاحه على الرحيل وخوض تحدٍ جديد، تؤكد أخرى تمسكه بالبقاء في برشلونة والدفاع عن مركزه الأساسي.

ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية بعد نحو شهرين، يبدو أن ملف تير شتيجن سيكون أحد أبرز القضايا التي ستثير الجدل داخل أروقة النادي الكتالوني وخارجه.

الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن أندريه تير شتيجن برشلونة تشيلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

جريمة الهرم

صاحبه كان عارف .. حبس صديق سفـ.ـاح فيصل وإخلاء سبيل سائق التوك توك

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

ترشيحاتنا

امام عاشور

فتحي سند يكشف موقف إمام عاشور من السفر إلى الإمارات مع الأهلي

سيد عبد الحفيظ

عبد الحفيظ يكشف عن أولويات عمله داخل الأهلي: الفريق الأول والاستاد في الصدارة

حلمي طولان

طولان يكشف: أشرف صبحي أكد دعم وزارة الرياضة لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب

بالصور

رئيس فورد يتحدى ترامب: السيارات الكهربائية ستستمر دون أموالك

رئيس فورد السابق
رئيس فورد السابق
رئيس فورد السابق

انفجار محركات جنرال موتورز دون سابق إنذار يضع الشركة في مأزق

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

طريقة عمل وجبات دايت لذيذة

طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ
طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ
طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ

نشرة المرأة والمنوعات | الحمل فوق الثلاثي حالة نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. وهذه مخاطر قضم الأظافر على القلب

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد