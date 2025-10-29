خوان بيزيرا ووالده في زيارة للأهرامات ..شاهد

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير لقطات من زيارة نجم الزمالك خوان بيزيرا ووالده لـ الأهرامات.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أفضل لاعب في مصر خوان بيزيرا ووالده في زيارة للأهرامات ".

وإليكم الصورة:

كشف الإعلامي عمرو الدردير عن مشاركة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا في تصوير إعلان لإحدى الشركات.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"

خوان بيزيرا يشارك في تصوير إعلان لإحدى الشركات مقابل 700 ألف دولار.. ‏الزمالك دايمًا سبب في رزق أي لاعب اللي بيلعب في الزمالك اسمه بيكبر وبيفتح له أبواب الرزق والشهرة من كل ناحية “.

من جانبه كشف الإعلامي مينا ماهر عن موقف خوان بيزيرا مع الكابتن تامر عبد الحميد لمتابعة مباريات الناشئين.

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “خوان بيزيرا كلم كابتن تامر عبد الحميد عشان يتابع مباريات الناشئين و يعرف المواعيد.. حقيقي موقف محترم من لاعب محترف حابب النادي و جماهير الزمالك، تامر عبد الحميد كتب و قال ده مواليد ميت عقبة مش مجرد محترف”.