وزير قطاع الأعمال: الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل.. ومصر تمتلك مقومات الريادة في إنتاجه
مصدر بالزمالك: لا صحة لاستقالة المجلس ونسعى لحل الأزمات الحالية
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
فتح تدعو أبناء الضفة والقدس لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور| صور
وزيرة التنمية المحلية: 50 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمشروع سوق العتبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إعلامي يعلق على موقف خوان بيزيرا مع تامر عبد الحميد.. تفاصيل

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي مينا ماهر عن موقف خوان بيزيرا مع الكابتن تامر عبد الحميد لمتابعة مباريات الناشئن.

موقف خوان بيزيرا مع تامر عبد الحميد:,

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “خوان بيزيرا كلم كابتن تامر عبد الحميد عشان يتابع مباريات الناشئين و يعرف المواعيد.. حقيقي موقف محترم من لاعب محترف حابب النادي و جماهير الزمالك، تامر عبد الحميد كتب و قال ده مواليد ميت عقبة مش مجرد محترف”.

لاعب الزمالك السابق عن رسالة خوان بيزيرا: تشرف قطاع الناشئين:

وكان قد شارك تامر عبد الحميد لاعب الزمالك صورة لرسالة خوان بيزيرا للاستفسار عن مواعيد وأماكن مباريات فرق الناشئين، لرغبته في حضورها وتشجيع اللاعبين.

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك : تحسه انه ابن النادى خوان _ بيزيرا تشرف طبعاً قطاع الناشئين لمتابعة فرق الناشئين مبسوط بالرسالة دى وروحك الحلوة بالتوفيق يا موهبة نادينا الزمالك.

وفي سياق اخر قال محمد عبد الجليل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون:  خوان بيزيرا أفضل لاعب في الدوري أمام المحلة وإنبي فقط أما باقي المباريات مختفي. 

 وأضاف: بيزيرا لم يظهر في أي مباراة من المباريات الكبرى التي خاضها الزمالك منذ بداية الموسم الجاري ولم يظهر سوى في المباريات الضعيفة .


 

وتابع: بيزيرا ليس أفضل لاعب في الدوري المصري الممتاز كما يراه جمهور الزمالك، أنا ارى انه لاعب عادي.

وواصل: أحمد فتوح نفسي يجي الأهلي وفتوح موهوب أكثر من علي معلول في الجبهة اليسرى. 
واختتم عبد الجليل تصريحاته قائلا: أنا أفضل من زيزو بمراحل ولا يوجد مقارنة بين إمكانياتي وامكانيات زيزو فأنا الأفضل في كل شىء.

خوان بيزيرا الاهلي الزمالك

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

بالصور

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

