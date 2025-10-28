انطلاق فعاليات دورة تنمية المهارات الفنية بورشة جوالات جامعة بنها

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع جامعة بنها، فعاليات “دورة تنمية المهارات الفنية بالورشة الفنية لجوالات جامعة بنها ”.

وذلك بمقر مركز التدريب الكشفي والإرشادي بمشتهر ، خلال الفترة من ٢٥ إلي ٢٩ اكتوبر ٢٠٢٥م .

وتهدف الدورة لتنمية وصقل مهارات الجوالات من خلال التدريب على مهارات الرسم علي الزجاج واشغال الإبرة وتدوير مخالفات البيئة وأعمال الحبال والرسم علي الجلد

ويقوم بالتدريب نخبة من قادة إدارة الجوالة والخدمة العامة بالجامعه وقادة التدريب والجمعية الإقليمية للكشافة وجمعية المرشدات بالقليوبية بالإضافة إلي أساتذة كلية التربية نوعية

وتأتي هذه الدورة ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتوسيع نطاق مراكز التدريب الكشفية في الجامعات المصرية، بهدف تعزيز الحركة الكشفية وتنمية المهارات القيادية لدى الجوالين والجوالات داخل الجامعات المصرية.