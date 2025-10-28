تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف الكابتن تامر عبدالحميد، نجم الزمالك السابق، عن تقدم الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي الحالي باستقالته لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وكتب تامر عبدالحميد، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «حسين لبيب قابل امبارح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مكتبه بالعاصمة الإدارية، وقدّم استقالته رسميًا!».

وأوضح تامر عبدالحميد أن وزير الرياضة رفض الاستقالة التي قدمها حسين لبيب، لأن القانون يشترط أن تكون «مسببة».

قرار عاجل في طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك:

وكانت قد قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، إحالة الطعن 84373 لسنة 79 قضائية المقام من مرتضى منصور ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين، بسبب سحب أرض الزمالك، للمفوضين وتحديد جلسة 13 يناير المقبل، لنظره.

طالب مرتضى منصور في طعنه بصفة مستعجلة بوقف تنفيد قرار سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر والتي خصصتها الدولة لبناء فرع جديد لأعضاء النادي عليها وبناء استاد الزمالك الدولي لإسعاد الجماهير العظيمة وهو القرار رقم 1173 الصادر في 9 يونيو 2025 وفي الموضوع بإلغاء قرار سحب الأرض وإعادتها إلى أعضاء الجمعية العمومية ملاك الأرض الحقيقيين الذين لا ذنب لهم في التقاعس في بناء ناديهم واستادهم، مشيرًا إلى أنه لم تأخذ موافقتهم على بيع 30 فدانًا من 129 فدانًا لأنه لم يعرض هذا الإهدار المتعمد للمال العام عليهم، ولم يوافقوا على فتح حساب خارج أرصدة النادي في البنوك ويفتح الحساب باسم ما يدعي أ. ف الذي لا علاقة له بالنادي أو مجلس إدارته.

وأضاف مرتضى منصور أنه لم يتقدم بأي مذكرة لسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك، مطالبًا جميع من رددوا هذه الشائعات أن يخرجوا بوثيقة واحدة أو ورقة رسمية صادرة منه إلى وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية تتضمن أي إشارة بسحب الأرض، متسائلًا: كيف أطلب سحب الأرض وفي نفس الوقت أقيم طعنا بعودة الأرض؟.