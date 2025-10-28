يلتقي المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد تحت 17 سنة بقيادة مديره الفني عماد الدين إبراهيم، مع نظيره المغربي في ختام لقاءات دور المجموعات من بطولة العالم المقامة بالمغرب خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.

موعد مباراة مصر والمغرب ببطولة العالم لليد تحت 17 سنة

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة وخمسين دقيقة على صالة الدار البيضاء.

موقف مصر والمغرب ببطولة العالم لكرة اليد تحت 17 سنة

يتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بعد الفوز على البرازيل بنتيجة 35-26، ثم الفوز على المنتخب الأمريكي بنتيجة 42-22، فيما يقبع المنتخب المغربي في قاع المجموعة بدون نقاط عقب الخسارة أمام أمريكا بنتيجة 21-22، ثم الهزيمة أمام المنتخب البرازيلي بنتيجة 38-45.

وتضم قائمة صغار الفراعنة 18 لاعبًا وهم:

في حراسة المرمي

عبد الملك محمود - محمد رامي - حمزة أحمد

ظهير أيمن

يوسف عمرو - محمد وليد - سيف الله عمر

جناح أيسر

ياسين أحمد - معاذ السيد

جناح أيمن

ياسين خالد - حمزة سامي

ظهير أيسر

مؤمن النقيب - يحيي هشام - محمود رامي

لاعب دائرة

منصور عامر - عبد الرحمن بكر - ياسين تامر

صانع ألعاب

زين عبد الوارث - مازن عبد الغني