مدينتي للجولف تحتضن النسخة الـ104 من بطولة مصر المفتوحة

تنطلق بعد غد الأربعاء 29 نوفمبر فعاليات بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 – بالتعاون مع جولة التطوير الآسيوية "Asian Development Tour" – في نادي مدينتي للجولف ، وتستمر حتى السبت القادم 1 نوفمبر 2025 .

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة دولية متميزة لأكثر من 130 لاعباً من أشهر لاعبي الجولف حول العالم يمثلون 35 دولة، وهم : الولايات المتحدة الامريكية، انجلترا، إسبانيا ، إيطاليا ، سويسرا ، هولندا ، النمسا ، السويد ، اسكتلندا ، روسيا ، استراليا ، كندا ، ومن الوطن العربي المملكة العربية السعودية ، قطر ، البحرين ، الكويت ، لبنان ، عمان ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، ومن قارة آسيا اليابان ، كوريا ، الهند ، باكستان ، تايلاند ، ماليزيا ، اندونيسيا ، الفلبين ، فيتنام ، بنجلاديش ، تايبيه الصينية ، هونج كونج ، لاوس ، بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة .

تُعد بطولة مصر المفتوحة من اقدم واعرق بطولات المحترفين فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا يبلغ عمرها 104 عاما، حيث أُقيمت النسخة الاولى منها فى عام 1921 . شارك فى البطولة على مر تاريخها الطويل العديد من نجوم رياضة الجولف العالميين منهم بوى لوك و جارى بلاير وبرنارد هانت وكولن مونتجمرى ورورى مكلروى .

وكان الاتحاد المصري للجولف، برئاسة عمر هشام طلعت ، قد أعلن في وقت سابق عن تنظيم 4 بطولات دولية كبرى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025 ، بهدف جذب السياحة الرياضية ووضع مصر على خريطة الجولف العالمية . واستضافت مصر أول بطولتين في نادي دريم لاند ونيو جيزة وحققت نجاحاً كبيراً من حيث المشاركة الدولية والتنظيم المميز والمنافسات القوية.