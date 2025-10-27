قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
تفاصيل مران الأهلي استعدادا لبتروجيت .. صور
سفير مصر بباريس: افتتاح المتحف المصري الكبير نقطة مفصلية بتاريخ التراث الإنساني
الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن
مدينتي للجولف تحتضن النسخة الـ104 من بطولة مصر المفتوحة

أحمد عبد القوى

تنطلق بعد غد الأربعاء 29 نوفمبر فعاليات بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 – بالتعاون مع جولة التطوير الآسيوية "Asian Development Tour" – في نادي مدينتي للجولف ، وتستمر حتى السبت القادم 1 نوفمبر 2025 .

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة دولية متميزة لأكثر من 130 لاعباً من أشهر لاعبي الجولف حول العالم يمثلون 35 دولة، وهم : الولايات المتحدة الامريكية، انجلترا، إسبانيا ، إيطاليا ، سويسرا ، هولندا ، النمسا ، السويد ، اسكتلندا ، روسيا ، استراليا ، كندا ، ومن الوطن العربي المملكة العربية السعودية ، قطر ، البحرين ، الكويت ، لبنان ، عمان ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، ومن قارة آسيا اليابان ، كوريا ، الهند ، باكستان ، تايلاند ، ماليزيا ، اندونيسيا ، الفلبين ، فيتنام ، بنجلاديش ، تايبيه الصينية ، هونج كونج ، لاوس ، بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة .

تُعد بطولة مصر المفتوحة من اقدم واعرق بطولات المحترفين فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا يبلغ عمرها 104 عاما، حيث أُقيمت النسخة الاولى منها فى عام 1921 . شارك فى البطولة على مر تاريخها الطويل العديد من نجوم رياضة الجولف العالميين منهم بوى لوك و جارى بلاير وبرنارد هانت وكولن مونتجمرى ورورى مكلروى .

وكان الاتحاد المصري للجولف، برئاسة عمر هشام طلعت ، قد أعلن في وقت سابق عن تنظيم 4 بطولات دولية كبرى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025 ، بهدف جذب السياحة الرياضية ووضع مصر على خريطة الجولف العالمية . واستضافت مصر أول بطولتين في نادي دريم لاند ونيو جيزة وحققت نجاحاً كبيراً من حيث المشاركة الدولية والتنظيم المميز والمنافسات القوية.

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

شايلهم على كتفه.. ننشر صور للحظة تخلص المتهم بقتل أطفال الهرم منهما بمدخل عقار

النيابة العامة تنظم برنامجًا تدريبيًا لأعضائها بدولة السودان

إنعقاد المؤتمر العربي الـ14 لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني بقطر

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

